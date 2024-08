Calciomercato Torino, forte interesse del Catanzaro per Demba Seck

Nella giornata in cui il tecnico del Torino, Paolo Vanoli, ha espressamente detto in conferenza stampa che Demba Secknon sarà più parte del progetto tecnico granata, spunta una notizia sul futuro dell'attaccante senegalese: il Catanzaro ha intenzione di provare a portare l'attaccante granata in Calabria. Sarebbe in corso infatti una trattativa piuttosto avanzata con il Torino per il passaggio del classe 2001 al Catanzaro sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A quel punto Seck dovrebbe quindi rinnovare di un anno il contratto che lo lega al Torino vista l'attuale scadenza fissata per giugno 2025. Possibile chiusura di questo affare nelle prossime ore visto il forte interessamento del club calabrese. Dopo aver giocato gli ultimi sei mesi della passata stagione in prestito al Frosinone, per Seck potrebbe dunque arrivare una nuova partenza dal Toro nel corso di questa fase conclusiva della sessione estiva di mercato.