UFFICIALE – Vittorio Pagani ceduto al Legnano

Il difensore classe 2003, lo scorso anno in forze nel Torino Primavera, Vittorio Pagani, lascia il club granata e si trasferisce al Legnano, squadra che milita in Serie D, a titolo definitivo. L'annuncio è arrivato dalla società lombarda, che definisce il ragazzo "Uno stantuffo di categoria superiore". Queste le parole con cui il club accoglie il 19enne: "Vittorio Pagani è un nuovo giocatore dell'A.C. Legnano. Difensore classe 2003, a 19 anni Vittorio vanta già un curriculum importante avendo militato in Serie C con la maglia del Novara e nella Primavera del Torino. Tra i professionisti 10 presenze in campionato (e 2 in Coppa Italia), condite anche da un gol segnato contro l'Olbia. L'anno scorso, con la maglia dei granata, 22 presenze e poco meno di 1500 minuti in campo. Terzino in grado di giocare indifferentemente sui due lati del campo, Pagani è un'aggiunta importante per la formazione di Antonio Palo. Un colpo, seppur under, messo a segno dal nostro Ds Raffaele Ferrara. Benvenuto a Legnano Vittorio".