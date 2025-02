UFFICIALE – Aaron Ciammaglichella in prestito alla Ternana

Arriva anche l'ufficialità, dopo la conclusione dell'operazione. Aaron Ciammaglichella lascia Torino, città in cui è cresciuto in maglia granata, per andare in prestito a fare esperienza. La destinazione scelta dal Toro per il centrocampista classe 2005 è la Ternana in Serie C. La formula è quella del prestito secco, con trasferimento fino al 30 giugno 2025. Prima esperienza da professionista per Ciammaglichella.