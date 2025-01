Vanoli conferma: con il cambio modulo il Toro necessita di un esterno offensivo

Dietro alla punta centrale, è l'esterno offensivo la nuova priorità del Torino sul mercato

Non si scarta l'ipotesi di prendere un esterno offensivo giovane, da far crescere e valorizzare. Dietro alla prima punta, è proprio l'esterno offensivo in cima alla lista del Torino. Ieri, sabato 18 gennaio, Vanoli non ha chiuso le porte in faccia al 4-2-4. Ne ha parlato ampiamente rispondendo a una domanda su Sanabria. "Sapete che ho lavorato con allenatori importanti, uno di questi è Ventura, l’ultimo ad avere raggiunto l’Europa League qui, e poi Conte, che hanno spesso giocato con il 4-2-4 - ha specificato Vanoli -. Se hai due punte importanti, puoi sviluppare un concetto offensivo. In questo momento però ci vuole equilibrio, per la situazione di classifica e per le caratteristiche dei giocatori. Ma mi piacerebbe pensare anche a questo modulo”. A maggior ragione se dovesse sperimentare con una certa insistenza il 4-2-4 l'esterno offensivo in più servirebbe come il pane.