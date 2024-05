Velázquez (presidente Cruz Azul) su Zapata: “Non è in arrivo, solo speculazioni”

Velázquez su Zapata: "No, non verrà al Cruz Azul"

La notizia che si era diffusa nelle scorse settimane riportava un interessamento concreto del Cruz Azul per Zapata. Il club messicano infatti avrebbe già avuto pronta sul tavolo un'offerta da 14 milioni di euro per il Torino. A quel punto sarebbero dovuti essere il club granata e Zapata a doversi esprimere in merito all'adeguatezza dell'offerta e al gradimento della destinazione. Uno scenario che Velázquez ha smentito categoricamente. "Nel mondo del calcio tante volte vengono fatti nomi solo per speculare e così attirare l'attenzione di un club - ha esordito il presidente del Cruz Azul, che poi ha affermato con decisione - No, Duvan Zapata non verrà al Cruz Azul"