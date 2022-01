Bologna, sono 8 i positivi. Ma la sfida con l’Inter non sembra essere a rischio

Altri 4 giocatori risultati positivi ai test effettuati in giornata odierna. La squadra di Mihajlovic arriva decimata al match contro i nerazzurri

Tramite comunicato ufficiale, il Bologna ha annunciato oggi - mercoledì 5 gennaio -, la positività al Covid-19 di 4 membri del gruppo squadra. Si tratta di Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk ed Emanuel Vignato, che sono già stati posti in isolamento domiciliare. Essi vanno ad aggiungersi a Aaron Hickey, Marco Molla, Nicolas Viola e Nicolas Dominguez, risultati positivi nei giorni scorsi. Le positività tra le fila del rossoblù salgono quindi a 8, ma, nonostante ciò, la partita in programma domani alle ore 12:30 con l'Inter non sembrerebbe essere a rischio.