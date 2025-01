Cagliari, verso il Torino: non ci sarà Wieteska, in dubbio Luvumbo Zito

Il Torino attende il Cagliari alle 20:45 di venerdì 24 gennaio tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino. La squadra allenata dall'ex Davide Nicola arriva alla sfida di Torino in ottima forma: nelle ultime tre gare, infatti, i rossoblù hanno vinto contro il Monza, pareggiato contro il Milan e vinto per ben 4 a 1 contro il Lecce. In questa sessione di mercato il Cagliari ha fatto un cambio per quanto riguarda il proprio estremo difensore: Scuffet è passato al Napoli in prestito secco fino a fine stagione, e al suo posto, sempre dai partenopei, è arrivato Elia Caprile, anche lui in prestito ma con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L'ex portiere di Bari ed Empoli si è già messo in mostra nelle due gare giocate con la sua nuova squadra, subendo due gol e fornendo ottime prestazioni.

Nella giornata di oggi, 22 gennaio, è poi arrivata un'altra ufficialità in uscita: Paulo Azzi si è trasferito a titolo definitivo alla Cremonese. Non una perdita trascendentale per il Cagliari, dal momento che l'esterno italo-brasiliano negli ultimi 3 mesi ha collezionato soltanto 90 minuti in campionato. Un'altra perdita per il club rossoblù sarà quasi certamente Mateusz Wieteska: il difensore polacco non si è allenato insieme alla squadra ieri e secondo le ultime indiscrezioni sarebbe già in Grecia, pronto a firmare per il Paok di Salonicco. Per quanto riguarda la forma fisica della squadra, nell'allenamento di questa mattina ha svolto lavoro personalizzato soltanto Luvumbo Zito, che si trascina un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra dalla sfida contro l'Atalanta di ormai oltre un mese fa. In dubbio dunque la presenza dell'attaccante angolano nella sfida contro il Torino di Vanoli: le sue condizioni saranno valutate dal tecnico Nicola nell'allenamento in programma per domani mattina, prima che la squadra parta alla volta di Torino.