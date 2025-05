Torino-Inter, i precedenti: l’ultima volta fu un dominio nerazzurro

L'ultima vittoria del Torino davanti al proprio pubblico contro l'Inter risale alla stagione 28/19

Piero Coletta 9 maggio 2025

Penultimo impegno casalingo per il Torino di Vanoli per questa Serie A 24/25. L'avversario sarà l'Inter di Simone Inzaghi, a caccia del Napoli capolista di Antonio Conte e fresca finalista della Champions League. Riavvolgiamo il nastro e recuperiamo l'ultimo precedente all'Olimpico Grande Torino tra le due squadre e non solo quello.

L'ultimo precedente: Inter a valanga — L'ultimo incrocio in terra piemontese tra i lombardi e i granata risale alla nona giornata del girone di andata della passata stagione. Il Torino era allenato da Ivan Juric, all'ultimo anno sulla panchina. Fu una gara a senso unico per i colori nerazzurri, che dominarono per buona parte della gara. Le reti di Thuram, Martinez e Chalanoglu firmarono un secco 0-3 per gli ospiti. Quella fu anche una gara che assunse contorni ancora più drammatici per il Torino. Perr Schuurs chiuderà infatti anzitempo la stagione a causa della rottura del legamento crociato anteriore.

L'ultima vittoria del Torino tra le mura amiche: in panchina c'era Mazzarri — Per trovare una vittoria casalinga dei piemontesi contro l'Inter bisogna tornare indietro alla stagione 18/19. In panchina sedeva Walter Mazzarri, alla seconda stagione dopo essere subentrato a campionato in corso durante la Serie A 17/18. La gara venne decisa da Armando Izzo, che al 35' del primo tempo insaccò di testa con una bella palombella. L'assist venne servito da Lukic. Nel finale Politano, all'epoca giocatore dell'Inter, venne espulso. Finì 1-0 per i granata, per quella che è l'ultima vittoria granata all'Olimpico.

Le statistiche — Dopo una serie positiva di cinque partite consecutive senza sconfitte contro l’Inter (due vittorie e tre pareggi), il Torino ha vissuto un vero e proprio incubo nelle sfide recenti con i nerazzurri. I granata, infatti, hanno perso ben 10 degli ultimi 11 confronti diretti in Serie A, raccogliendo solo un pareggio e incassando complessivamente 24 gol, segnandone appena 7. Dal campionato 2019/20 in avanti, nessuna squadra ha inflitto al Torino più sconfitte in campionato: dieci, almeno due in più rispetto a qualsiasi altra avversaria. Il dominio dell’Inter è stato particolarmente netto nelle ultime cinque sfide, tutte vinte dai nerazzurri, con ben quattro clean sheet a testimoniare l’efficacia anche sul piano difensivo. Una striscia simile di successi consecutivi contro il Torino si è verificata solo una volta nella storia della Serie A: tra settembre 2002 e settembre 2008, quando l’Inter si impose in sette partite di fila. Il trend negativo dei granata si riflette anche nei confronti casalinghi nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). In questo periodo, il Torino ha perso 14 delle 20 sfide interne contro l’Inter, vincendone solo due e pareggiandone quattro. Un dato ancora più sorprendente se si considera che nei 60 confronti casalinghi precedenti contro i nerazzurri, i granata avevano collezionato solo 17 sconfitte, a fronte di 23 vittorie e 20 pareggi.