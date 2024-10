Caso Inter: Luca Innocenti minacciato per non aver ceduto agli Ultras

Negli ultimi giorni il mondo del calcio italiano ha fatto i conti con la notizia degli arresti di svariati esponenti delle Curve delle due squadre milanesi. Toccata particolarmente da questa vicenda è stata l'Inter. Come riportato da Il Giornale, tra i pochi dirigenti interisti che non avevano aperto la porta alle richieste e ai ricatti del tifo organizzato c'è Luca Innocenti che dal 1° settembre 2023 è entrato nel Torino FC dove ricopre il ruolo di responsabile di Revenue Stadio, Marketing & Digital. Secondo le intercettazioni, per la linea di comportamento adottata Innocenti è stato anche minacciato da Renato Bosetti, uno dei membri di spicco della Curva Nord interista: "Io sono presidente di Inter Club e posso andare a parlare con Luca Innocenti e nessuno mi può dire niente! Non mi vogliono vedere perché prendo il martello e gli sfondo la testa con un martello a sto coglione... sto pezzo di merda". Una bella dimostrazione di rettitudine da parte di Innocenti, professionista che da oltre un anno si sta facendo apprezzare a 360° nella realtà granata. Anche nella società nerazzurra si occupava delle strategia di Marketing sullo stadio e sul tema del ticketing.