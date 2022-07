Figc, approvato l’allargamento delle panchine. Gravina e il “diritto di recompra”

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato l'allargamento della panchina da 12 a 15 elementi, come da proposta della Lega Serie A. Dunque gli allenatori, a partire dalla prossima stagione, avranno la possibilità di portare tre giocatori in più rispetto agli anni passati. Ma tra gli argomenti affrontati quest'oggi - venerdì 8 luglio - dal Consiglio, oltre alla richiesta al Coni da parte del presidente Gravina di avviare presso il Cio il processo per arrivare al riconoscimento del futsal come disciplina olimpica, troviamo anche il cosiddetto "diritto di recompra". Per quanto riguarda le modifiche regolamentari, appunto, il Consiglio Federale della Figc ha dato delega al presidente federale per la definizione di una norma che riconosca il "diritto di recompra" anche alle cessioni temporanee di contratto. Sulla questione è poi intervenuto Gravina, specificando che "La recompra c’è sempre stata, non è stata reinserita. Non è stato minato il riferimento normativo che avevo voluto per bloccare eventuali fasi delle plusvalenze. Abbiamo solo sei situazioni aperte - continua il presidente della Figc - . È stato chiesto dalla Lega di A il diritto di recompra non solo a titolo definitivo, ma anche a titolo provvisorio come avviene in altri Paesi. Oggi scriveremo la norma per farla entrare in sintonia, ma quel blocco previsto resta. Non ci sono molte risorse finanziarie disponibili - ha aggiunto infine Gravina - e molte società stanno investendo su prestiti, ma alcune vorrebbero garantire ai giovani di giocare in altre realtà e allo stesso tempo avere un sistema di garanzia per evitare casi eclatanti. Pensate a Zaniolo, Esposito e Gnonto, ceduti a pochissimo e che poi hanno avuto un’esplosione".