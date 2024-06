Gianluca Petrachi riparte dalla Salernitana: l’ex DS del Toro scelto dai campani

La Salernitana si trova costretta a ripartire dalla Serie B dopo la retrocessione maturata nell'ultimo campionato di Serie A nel quale ha raccolto soltanto 17 punti in 38 partite che sono valsi l'ultimo posto. Per cercare di rialzarsi dopo questo brutto colpo subito, il club campano e il suo presidente Iervolino, come riportato da Gianluca Di Marzio, hanno individuato in Gianluca Petrachi l'uomo giusto per il ruolo di Direttore Sportivo. L'ex DS del Torino è fermo da circa quattro anni perché l'ultima sua esperienza in questo ruolo è stata con la Roma tra il 2019 e il 2020. In precedenza aveva lavorato con il Toro dal 2010 al 2019 prima della separazione con la società di Cairo per accettare proprio la proposto proveniente dalla capitale. Ora Petrachi dovrà cercare di risollevare le sorti della Salernitana in Serie B.