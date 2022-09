Inter, in mediana ci sono delle difficoltà: soprattutto in fase di non possesso

Il centrocampo dell'Inter continua a essere senz'altro uno dei migliori della Serie A, nonostante qualche difficoltà riscontrata in questo avvio di campionato. Simone Inzaghi può contare sulla qualità di giocatori come Brozovic , Calhanoglu e Barella in mezzo al campo. Nel 3-5-2, sulla fascia destra il tecnico nerazzurro può fare affidamento su Dumfries , mentre su quella sinistra si potrebbe andare incontro a un ballottaggio: Darmian e Di Marco si giocano un posto dal 1' di gioco. Sulle fasce Inzaghi dispone anche di Gosens , giocatore pieno di qualità, ma che finora ha trovato poco spazio. Ciononostante le dovute valutazioni verranno effettuate a partire da domani, una volta osservato l'andamento della partita di Champions League.

Abbiamo fatto riferimento in precedenza alle piccole difficoltà del centrocampo nerazzurro: in quel reparto, infatti, l'Inter non si sta esprimendo ai massimi livelli. Soprattutto nella fase di non possesso, i nerazzurri in mezzo al campo hanno vinto appena il 37% dei duelli individuali nelle prime cinque partite di Serie A. Simone Inzaghi dovrà allora lavorare con i suoi uomini al fine di migliorare questo dato per le prossime partite di campionato e non solo.