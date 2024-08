Lazaro brilla a San Siro: il titolare è ancora lui, ma Sosa scalpita

Per Lazaro la concorrenza con Borna Sosa è uno stimolo: brilla contro il Milan e si candida dal 1' contro l'Atalanta

Redazione Toro News 20 agosto 2024 (modifica il 20 agosto 2024 | 13:30)

La stagione di Valentino Lazaro è iniziata con il piede giusto, anzi con un assist perfetto. Nel pareggio del Torino contro il Milan a San Siro, l'esterno austriaco ha mostrato tutto il suo potenziale, risultando decisivo per il raddoppio dei granata. Nonostante un errore in avvio di ripresa quando ha offerto a Pulisic un'occasione d'oro, Lazaro si è prontamente riscattato, fornendo l'assist per il 2-0 di Zapata, frutto di un’ottima intesa con Ilic. L'austriaco ha dimostrato un netto miglioramento rispetto alle sue prestazioni nelle amichevoli pre-campionato. Solido in fase difensiva e particolarmente incisivo in attacco, ha giocato con una determinazione che la scorsa stagione, sotto la guida di Juric, si era vista solo a tratti, costringendo Calabria a mantenere alta la concentrazione per tutta la gara.

L’arrivo di Borna Sosa — L'acquisto di Borna Sosa potrebbe rimettere in discussione le gerarchie sulla fascia sinistra del Torino, ma Lazaro non si è lasciato intimidire: al contrario, ha sfruttato l’occasione contro il Milan per affermare il suo valore. La concorrenza sembra essere per lui uno stimolo, piuttosto che un ostacolo. Sebbene Sosa possa diventare il titolare a lungo termine, Lazaro ha lanciato un chiaro segnale: per ora, la corsia mancina è ancora sua. La sua prestazione, unita alla necessità per il neoarrivato Sosa di integrarsi gradualmente nei meccanismi di gioco di Vanoli, potrebbero garantire a Lazaro ancora diverse occasioni da titolare nelle prossime settimane.

Il ballottaggio — Lazaro sa bene che la competizione si farà sempre più serrata. Nonostante i notevoli miglioramenti rispetto alla scorsa stagione, il posto da titolare non è garantito. Sulla fascia destra ci sono Bellanova e Dembele, mentre a sinistra l'arrivo di Sosa costringerà Vanoli ad un ballottaggio. La brillante prova contro il Milan ha dimostrato che Lazaro non è disposto a cedere il suo ruolo tanto facilmente. Con l'Atalanta all’orizzonte, l’esterno austriaco sembra destinato ad essere ancora una volta la prima scelta di Vanoli, sia per premiare la sua recente prestazione, sia per permettere a Sosa di adattarsi al nuovo ambiente.