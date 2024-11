L’ex Pellegri si racconta: “Milan? Un errore andarci. Sto bene da due anni”

Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 in prestito all'Empoli, ma di proprietà del Torino, sta ritrovando nuovamente continuità di rendimento con la maglia toscana. In un'intervista rilasciata a Repubblica, l'attaccante italiano ha raccontato del suo percorso con l'Empoli, ma ha anche fatto un passo indietro sulle sue scelte, sul suo periodo al Milan e anche sugli infortuni che lo hanno fortemente condizionato nel corso della carriera. "In questi ultimi anni avevo giocato poco per problemi fisici e poi in Francia non mi ero trovato benissimo. Ho subìto due operazioni al Monaco: una per la pubalgia, una all'adduttore sinistro. Porto le cicatrici, ma non mi fanno male quanto l'etichetta di essere sempre infortunato. La verità è che da giovane non lavoravo bene, non sapevo gestirmi, ero in un momento di crescita. Da quasi due anni sto benissimo e si vede. Il Milan? Sinceramente, già allora non ero convintissimo. Volevo tornare in Italia, ma preferivo un'altra squadra. Al Milan ho comunque portato avanti il mio percorso di formazione: ero nello spogliatoio con Ibrahimovic e Giroud, ho imparato tanto su come allenarmi in modo professionale. Ho una cartella piena di insegnamenti e di esperienze. Tornassi indietro, però, non rifarei quella scelta".