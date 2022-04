Milan, Tonali e Bennacer i perni del centrocampo: e Kessie…

La zona mediana del campo è nevralgica: i giocatori hanno partecipato ad 14 dei 56 gol realizzati dai rossoneri

Gualtiero Lasala

Il prossimo avversario del Torino sarà il Milan di Stefano Pioli, la squadra capolista in Serie A che punta a vincere questo campionato, nonostante la grande concorrenza di Inter e Napoli. Dopo aver analizzato la retroguardia dei rossoneri, è arrivato il momento di buttare l'occhio sul centrocampo, zona nevralgica del gioco di Pioli. Il tecnico rossonero infatti ha da tempo varato un 4-2-3-1 in cui i due giocatori in mezzo al campo diventano molto importanti nella manovra e nel recupero della sfera.

NUMERI - Il centrocampo del Milan non è tra i migliori nel nostro campionato a livello di numeri, ma ciò dipende anche dal numero di giocatori impiegati nella manovra del tecnico. La zona mediana del campo ha partecipato a 14 delle 56 reti realizzate dalla squadra di Pioli in questa stagione, ma in alcune occasioni è risultato decisivo in partite complicate.

SINGOLI - I due giocatori titolari di Pioli sono senza ombra di dubbio Tonali e Bennacer. In confronto alla passata stagione, ci sono stati cambiamenti importanti, con il mediano della Nazionale che ha raggiunto un livello molto alto nel nostro campionato. Il suo compagno di reparto è diventato molto importante nel gioco del Milan, oltre che decisivo proprio nell'ultimo periodo: in un Cagliari-Milan molto contratto e difficile, Bennacer ha trovato il gol vittoria. Chi ha perso posizioni nelle gerarchie del Milan è Kessié, che ad inizio anno (come la passata stagione) era titolarissimo in questo Milan, ma sia per vicende contrattuali che per preferenze di Pioli, il mediano ivoriano è retrocesso nelle gerarchie: nonostante questo, però, resta sempre il centrocampista con più gol segnati (5), grazie soprattutto ai gol sul rigore messi a segno (2 su 5).