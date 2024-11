Napoli, rendimento fuori casa buono: solo una sconfitta contro il Verona

Solo una sconfitta fuori casa contro il Verona

Quello del Napoli in trasferta è un rendimento molto positivo. Ai partenopei solo una gara è stata indigesta, parliamo della partita d'esordio in Serie A 24/25 contro il Verona di Zanetti. In quel caso finì 3-0 per gli scaligeri grazie alle reti di Livramento e Mosquera, doppietta per quest'ultimo. Da lì in avanti il Napoli non ha più perso in trasferta, collezionando tre vittorie e due pareggi.