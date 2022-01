Sampdoria: Bereszynski torna in gruppo, differenziato per Ekdal

Le notizie sulla situazione della Sampdoria, in vista della gara di sabato 15 gennaio contro il Torino

Anche la Sampdoria, come il Torino, si prepara in vista della gara di sabato 15 gennaio contro il Torino (calcio d'inizio ore 15:00): nella giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio, la squadra di D'Aversa ha svolto una sessione di allenamento, con una serie di giochi di posizione e partite a tema a campo ridotto ad alta intensità, al fine di presentarsi al meglio nella sfida a Marassi. Tra le fila blucerchiate, sarà assente Chabot (squalificato per una giornata in seguito alla decisione del Giudice Sportivo), mentre saranno diffidati Bereszynski e l'ex granata Nicola Murru. Tra gli infortunati, D'Aversa recupera il 24 polacco, Ferrari e Verre continuano il recupero tra allenamenti in gruppo e singoli, Ekdal ha svolto un programma differenziato, mentre Audero e Yoshida continuano con la terapie e fisioterapie, e probabilmente salteranno il Torino. All'infermeria colma si aggiunge Damsgaard, il quale però è ancora in via di riabilitazione in Danimarca.