Serie A 22/23: ufficiale Gotti allo Spezia. Il quadro completo degli allenatori

Ufficializzati tutti gli allenatori dei 20 club di Serie A per la prossima stagione

Oggi - venerdì 1 luglio - lo Spezia ha annunciato che il tecnico dei liguri per la stagione 2022/2023 sarà l'ex Udinese Luca Gotti. Dopo anche questa ufficialità, con 5 cambi in pancina e 15 conferme rispetto al passato campionato, il quadro degli allenatori della Serie A per la nuova annata è completo.