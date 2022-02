Serie A, 27^ giornata: big match tra Lazio e Napoli. Dove vedere le partite

Tutte le partite della 27^ giornata di Serie A e dove vederle in tv

Al via oggi, venerdì 25 febbraio, la 27^ giornata di Serie A : il Milan capolista ospiterà l' Udinese ed apriranno il turno alle 18:45. A chiuderlo, sarà la gara al Gewiss Stadium tra Atalanta e Sampdoria . Di seguito, la programmazione delle partite e dove poterle vedere in tv.

VENERDÌ - Alle 18:45, come già accennato, lo stadio protagonista sarà San Siro , con il Milan , attualmente primo in classifica, che affronterà l' Udinese di Cioffi . Alle 20:45, l'attenzione si sposterà a Marassi , con il Genoa che ospiterà l' Inter , determinato a rimanere in corsa scudetto e quindi conquistare i 3 punti.

SABATO - La giornata di sabato si aprirà, alle 15:00, con Salernitana-Bologna , dove i rossoblù arrivano da una vittoria mentre i campani, attualmente ultimi in classifica a 14 punti, sono reduci da un pareggio contro il Milan. Alle 18:00, la Juventus di Allegri , reduce dal pareggio nel Derby della Mole contro il Torino, sarà ospite dell' Empoli, attualmente 13^ in classifica. Alle 20:45, al Mapei Stadium si giocherà la gara tra Sassuolo e Fiorentina . Entrambe le squadre, nella scorsa giornata, hanno conquistato i 3 punti.

DOMENICA - La prima partita della domenica, 27 febbraio, si giocherà all'Olimpico Grande Torino, con i granata di Juric che affronteranno il Cagliari di Walter Mazzarri, per due anni tecnico del club piemontese. I rossoblù sono in piena lotta salvezza, mentre il Toro cercherà di riprendersi dalle ultime prestazioni prima del Derby contro la Juventus. Alle 15:00, il Venezia sarà ospite del Verona al Bentegodi: entrambe le squadre sono reduci da un pareggio, e cercheranno di tornare alla vittoria. Alle 18:00, lo Spezia accoglierà allo Stadio Alberto Picco la Roma di Mourinho, attualmente all'8^ posizione e con 41 punti totalizzati. A chiudere la giornata di domenica, alle 20:45, sarà il big match tra Lazio e Napoli, all'Olimpico. Le due squadre, attualmente, si trovano rispettivamente alla 6^ e alla 3^ posizione in classifica.