Serie A, 28^ giornata: in programma due big match. Dove vedere le partite

Tutte le partite della ventottesima giornata di Serie A TIM: le informazioni

Cecilia Mercatore

Oggi - venerdì 4 marzo - parte la ventottesima giornata del campionato di Serie A TIM. Si inizia con Inter-Salernitana, mentre uno dei due big match in programma chiuderà la giornata: quello tra Napoli e Milan. L'altra partita importante è la sfida tra Roma e Atalanta all'Olimpico. Di seguito l'elenco di tutte le partite della sedicesima giornata e dove poterle vedere in tv e streaming.

VENERDI' - La partita tra Inter e Salernitana apre la 28^ giornata di campionato. La formazione campana tenta l'impresa salvezza e sarà ospite dei nerazzurri che nel mese di febbraio hanno trovato tante difficoltà. Entrambe le formazioni vogliono i tre punti: chi per provare a uscire dalla zona retrocessione e chi, invece, per riprendersi il posto in vetta alla classifica.

SABATO - La giornata di sabato inizia alle ore 15:00 con Udinese-Sampdoria, partita molto importante per entrambe le squadre, soprattutto data la loro posizione in classifica. Alle 18:00 segue il primo big match della ventottesima giornata, quello all'Olimpico tra la Roma di Mourinho e l'Atalanta di Gasperini. Il sabato di Serie A si chiude alle ore 20:45 con Cagliari-Lazio in Sardegna.

DOMENICA - Nell'ultimo giorno dedicato alla ventottesima giornata di Serie A spazio a Genoa-Empoli alle ore 12:30. Alle 15:00 seguono tre partite: Bologna-Torino - importanti i tre punti per entrambe le squadre in quanto gli emiliani distano un solo punto dai granata - , Fiorentina-Verona e Venezia-Sassuolo. Alle 18:00 scenderanno in campo Juventus-Spezia e alle 20:45 il secondo big match della giornata di Serie A: Napoli-Milan. Partita importante che vale momentaneamente il primo posto della classifica del campionato.

DOVE VEDERE LE PARTITE

venerdì 4 marzo alle ore 20:45 Inter-Salernitana DAZN/SKY

sabato 5 marzo alle ore 15:00 Udinese-Sampdoria DAZN

sabato 5 marzo alle ore 18:00 Roma-Atalanta DAZN

sabato 5 marzo alle ore 20:45 Cagliari-Lazio DAZN/SKY

domenica 6 marzo alle ore 12:30 Genoa-Empoli DAZN/SKY

domenica 6 marzo alle ore 15:00 Bologna-Torino DAZN

domenica 6 marzo alle ore 15:00 Fiorentina-Verona DAZN

domenica 6 marzo alle ore 15:00 Venezia-Sassuolo DAZN

domenica 6 marzo alle ore 18:00 Juventus-Spezia DAZN

domenica 6 marzo alle ore 20:45 Napoli-Milan DAZN