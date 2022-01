Serie A, giornata 22: occhi puntati su Atalanta-Inter. Dove vedere le partite

Tutte le partite della ventiduesima giornata di Serie A TIM: le informazioni

Domani - sabato 15 gennaio - parte la ventiduesima giornata del campionato di Serie A TIM. Si inizia con Sampdoria-Torino, mentre la sfida tra Fiorentina e Genoa in programma lunedì sera chiuderà la giornata. Occhi puntati su Atalanta-Inter, match che interessa in particolar modo la zona alta della classifica. Di seguito l'elenco di tutte le partite della ventiduesima giornata e dove poterle vedere in tv e streaming.