Serie A, giudice sportivo: un turno di squalifica per Vanoli che salta l’Inter

Come previsto è scattata la squalifica per Paolo Vanoli che nella partita contro la Lazio è stato espulso al 73' per eccessive proteste nei confronti del direttore di gara. L'allenatore del Torino dovrà saltare una gara per questa squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo, come si apprende dal comunicato diramato dalla Lega Serie A al termine del sesto turno di campionato. Il tecnico ex Venezia non potrà quindi sedersi in panchina per il prossimo impegno del suo Toro che sarà sabato sera a San Siro contro i campioni d'Italia dell'Inter. Squalificato per un turno anche Gianpiero Ascenzi, responsabile dei preparatori atletici granata, per aver assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un componente della panchina della Lazio. Non sarà a bordo campo, quindi, nemmeno lui al Meazza. Nel referto del Giudice Sportivo di Serie A vengono nominati anche Sanabria e Ilic visti i cartellini gialli presi nella gara contro i biancocelesti ma nessuno dei due entra ancora in diffida trattandosi solo rispettivamente della prima e della seconda ammonizione.