Serie A, gli allenatori più pagati: Vanoli decimo insieme ad altri quattro

Il valzer delle panchine

L'inizio di questo calciomercato estivo è stato caratterizzato dal cambio di ben 13 allenatori su 20. Si va dal clamoroso Antonio Conte al Napoli, passando per Italiano al Bologna, mentre a Firenze sbarca Palladino sostituito da Nesta al Monza, fino a Vanoli al Torino dal Venezia, che al suo posto ha preso Di Francesco. Infine ci sono delle novità assolute in Italia, come Runjaic all'Udinese. E questi sono solo alcuni dei cambi. Insomma, molte novità in Serie A. C'è però chi ha confermato il posto, e anche meritatamente, in primis Inzaghi all'Inter, poi Gasperini all'Atalanta, Gotti al Lecce e infine Pecchia al Parma e Fabregas al Como tra le neopromosse. Tra conferme e nuovi arrivi anche gli ingaggi sono cambiati.