Serie A, gli oscar di Fabio Capello: Milinkovic miglior portiere

Milinkovic premiato come miglior portiere

Alla voce 'miglior portiere della stagione', il voto di Capello è stato assegnato a Vanja Milinkovic-Savic. L'ex mister ha voluto premiare un po' a sorpresa il portiere granata, che vince l'Oscar come miglior estremo difensore della stagione grazie al suo elevato numero di clean sheet - 18 -. Questa la spiegazione di Capello in merito alla sua decisione: "Sarebbe facile dire Sommer, il portiere campione d’Italia, ma a me piacciono molto anche i portieri di Toro e Monza, Milinkovic-Savic e Di Gregorio. Quando una squadra non di primissima fascia come il Toro subisce soltanto 36 gol è certamente merito di una buona organizzazione difensiva, ma anche di chi para".