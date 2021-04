Serie A, la classifica: Darmian manda il Cagliari a -5 dal Torino

Classifica / Ecco come cambia la classifica di Serie A in ottica salvezza dopo l'impegno del Cagliari conro l'Inter

Alle 12.30 era in programma una sfida decisiva in ottica salvezza, il Cagliari terzultimo faceva visita all'Inter. I nerazzurri sono riusciti a vincere 1-0 grazie al gol dell'ex granata Darmian che ha piegato i rossoblu. Il Toro era molto interessato a questa partita perché dopo la vittoria ottenuta ieri ad Udine si è portato a +5 sui sardi, che nella complicata trasferta di San Siro non sono riusciti ad accorciare.