Serie A, la classifica: Dzeko salva l’Inter, pari tra Lazio e Atalanta

La classifica di Serie A dopo le partite di oggi, sabato 22 gennaio, valide per la 23^ giornata

Tre sono le partite andate in scena quest'oggi: alle 15:00, Genoa e Udinese si sono sfidate a Marassi, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, e la vittoria. Uno 0-0 che regala un punto ciascuno, fondamentale per la classifica, per lo più dei rossoblù, in piena zona retrocessione. Alle 18:00, l'Inter di Inzaghi trova la vittoria grazie ad un gol, al 90', di Edin Dzeko, contro un Venezia che era riuscito a passare in vantaggio ad inizio primo tempo: un 2-1 nerazzurro, che regala 3 punti all'Inter e il primato in classifica, a +5 sul Milan secondo. Alle 20:45, Lazio e Atalanta si sono sfidate all'Olimpico: uno 0-0 che regala un punto che permette di muovere la classifica ad entrambe le squadre, tutte e due in corsa per un posto in Champions e in Europa.