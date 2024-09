Serie A, la classifica: il Cagliari supera il Parma nel posticipo

Come cambia la classifica al termine della sesta giornata di Serie A

Si è conclusa l'ultima gara della sesta giornata di Serie A. Alle ore 20:45 è andato in scena Parma-Cagliari, match terminato con una vittoria dei padroni di casa per 3-2. Ad andare a segno per la formazione di casa sono stati Man ed Hernani, quest'ultimo su rigore. Dall'altre parte Zorotea, Marin e Piccoli hanno trascinato i rossoblù al successo. Il Cagliari ottiene così 3 punti e arriva a quota 5, agganciando così Parma, Genoa e Lecce. A seguire la classifica aggiornata.