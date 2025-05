Serie A, la classifica: il Genoa rimane tredicesimo a meno cinque dal Torino

Il Torino non è andato oltre il pareggio contro il Venezia, facendo così perdere il decimo posto ai granata: l’obiettivo minimo per questa stagione. Il Toro però non perde ulteriore terreno in classifica dopo l'ultima gara in programma per questa giornata di Serie A, la 35^. Infatti, il match tra Genoa e Milan è finito uno a due per i rossoneri, a segno prima Vitinha per i rossoblù a cui ha risposto Leao e infine autogol di Frendrup. I liguri così rimangono a quota 39 punti in Serie A, tredicesimi, mentre il Torino chiude questa giornata all'undicesimo posto in classifica con 44 punti.