Serie A, la classifica: il Napoli batte la Juventus, Toro 10º

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato in cui si gioca il 22° turno

Il sabato di Serie A in cui si gioca il 22º turno è stato caratterizzato da tre partite disputate tra pomeriggio e sera. Ha aperto la giornata il successo dell’Atalanta per 1-2 sul campo del Como: i nerazzurri salgono così a quota 46 punti che valgono il terzo posto mentre i lariani restano tredicesimi con 22 punti. Nel pomeriggio c’è stato il big match Napoli-Juventus vinto 2-1 in rimonta dai partenopei: gli azzurri allungano così in vetta con 53 lunghezze mentre i bianconeri restano quinti a quota 37. In serata poi c’è stato il pareggio per 1-1 tra Empoli e Bologna: i toscani si portano a 21 lunghezze mentre gli emiliani a 34.