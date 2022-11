Serie A, la classifica: il Napoli vince e allunga. La Salernitana aggancia il Toro

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alla partite del sabato del 13^ turno

Dopo l'anticipo di ieri, che ha visto Udinese e Lecce pareggiare per 1-1, la tredicesima giornata di campionato è continuata con le partite del sabato. Nella giornata di oggi, 5 ottobre, infatti, alle 15, l'Empoli ha battuto 1-0 il Sassuolo, mentre Salernitana e Cremonese hanno impattato sul 2-2 all'Arechi. Alle 18 poi, al Gewiss Stadium, il Napoli ha superato 1-2 l'Atalanta, mentre in serata il Milan ha vinto 2-1 con lo Spezia. Alle luce di questi risultati, il Napoli ha quindi ottenuto, per l'undicesima volta in stagione, 3 punti, raggiungendo quota 35 e allungando sulle altre. La prima squadra inseguitrice è il Milan con 29 punti, mentre successivamente troviamo l'Atalanta a 27. Più in basso, la Salernitana ha raggiunto il Torino al 9° posto a quota 17, mentre l'Empoli, con la vittoria di oggi, è salita al 12° posto (14 punti), a -1 dal Sassuolo 11°. Resta invece 17° lo Spezia, che con 9 punti è a +3 sul terz'ultimo posto, occupato da Cremonese e Sampdoria a quota 6.