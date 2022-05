Serie A, la classifica: il Sassuolo vince a Bologna e raggiunge il Torino

La classifica aggiornata della 37^ giornata di Serie A

Finisce 3-1 la prima partita della domenica del 37^ turno di Serie A, che ha visto il Sassuolo conquistare i 3 punti al Dall'Ara contro il Bologna di Mihajlovic. 3 punti che gli consentono così di arrivare a quota 50 in classifica e di rimanere attaccati al Torino - prossimo avversario della Roma venerdì 20 maggio - nella corsa per il 10^ posto. Al Diego Armando Maradona si stanno sfidando Napoli e Genoa (partita iniziata alle 15), e alle 18 il Milan - che nell'ultima giornata di campionato sfiderà il Sassuolo - ospiterà l'Atalanta a San Siro. A chiudere la giornata saranno Cagliari e Inter, alle 20:45. Domani invece - lunedì 16 maggio - le ultime due partite del penultimo turno: la Sampdoria ospiterà la Fiorentina alle 18:30, mentre la Juventus sfiderà all'Allianz Stadium la Lazio -prossima avversaria del Verona, 9^ in classifica - alle 20:45.