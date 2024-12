Serie A, la classifica: il Genoa rimane dietro al Torino a -1

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo le partite in anticipo al sabato in cui si disputa la 15^ giornata di campionato

Il Torino ottiene un punto sul campo del Genoa dopo lo 0-0 maturato in questo 15° turno di campionato. In classifica adesso i granata salgono a quota 16 punti agganciando così l'Empoli in decima posizione che domani scende in campo a Verona. I rossoblù invece dopo questo pari a reti bianche restano sempre a -1 dal Toro con 15 punti che valgono un momentaneo 12° posto assieme al Parma che ieri ha perso a San Siro contro l'Inter.