Serie A, la classifica: il Torino al sesto posto con il Milan

Ecco come cambia la classifica di Serie A in seguito ai due match odierni validi per la nona giornata

La schiacciante vittoria dell’Atalanta per 6-1 contro il Verona consente ai bergamaschi di raggiungere la Juventus al terzo posto, in attesa del Derby d’Italia in programma domani alle 18:30. Il Torino scala quindi una posizione, condividendo ora il sesto posto con il Milan, il cui match valido per la nona giornata di Serie A è attualmente rinviato a causa del maltempo. Non incide per i granata la sfida pomeridiana tra Napoli e Lecce, con i partenopei che blindano il primo posto e affondano i salentini nella zona bassa della classifica. Resta da seguire l’esito degli incontri di tra Fiorentina-Roma e Lazio-Genoa, in programma domani, che definiranno la posizione finale del Torino al termine della nona giornata di campionato. Di seguito la classifica aggiornata.