Serie A, la classifica: il Torino guadagna punti su Cagliari e Venezia

Continua la 16a giornata del campionato di Serie A 2024-2025 con gli anticipi del sabato. Oggi alle 15 all'Unipol Domus l'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha vinto di misura sul Cagliari di Nicola grazie alla rete di Nicolò Zaniolo. I bergamaschi raggiungono le 10 vittorie consecutive stagionali salendo a 37 punti e confermandosi in vetta alla classifica. Il Cagliari non riesce ad allungare sul terzultimo posto, rimanendo a 14 punti in classifica al 15esimo posto. Alle 18, invece, il Napoli di Antonio Conte domina l'Udinese con un netto 3-1 grazie alle reti di Lukaku e Anguissa, guadagnandosi il secondo posto in classifica con 35 punti alle spalle dell'Atalanta. Altra sconfitta per l'Udinese che rimane a solo un punto di distanza dal Torino undicesimo. Alle 20.45 la Juventus ha affrontato il Venezia di Di Francesco, riuscendo a portare a casa soltanto un punto grazie al rigore trasformato da Vlahovic a tempo quasi scaduto. A Torino termina 2 a 2 con la Juventus di Motta ferma al sesto posto e il Venezia che non riesce a far muovere la parte bassa della classifica rimanendo ultima a 10 punti.