Serie A, la classifica: il Torino resta a 11 punti, l’Inter vola a 14

Il Torino incappa nella seconda sconfitta stagionale perdendo 3-2 al Giuseppe Meazza di Milano contro l'Inter di Simone Inzaghi, non riuscendo ad ottenere nessun punto per la seconda giornata consecutiva- Il Toro dunque si ferma a quota 11 punti al sesto posto insieme al Milan con una partita in meno. L'Inter invece vola al secondo posto a 14 punti. Il sabato di Serie A si è aperto con la vittoria dell'Udinese sul Lecce per 1-0 grazie al gol di Zemura. L'Udinese, dopo due sconfitte, sale a 13 punti rimanendo in zona champions, mentre il Lecce rimane a 5 punti. L'Atalanta, invece, schianta il Genova di Gilardino per 5-1 grazie soprattutto alla tripletta di Retegui che non si risparmia contro la sua ex squadra. Atalanta che sale a 10 punti e raggiunge Lazio ed Empoli. Rimane in zona retrocessione il Genoa fermo a 5 punti.