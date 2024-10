Serie A, la classifica: il Torino scivola in nona posizione

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito alle partite della domenica in cui si disputa l'ottava giornata

Il Torino non ottiene nessun punto nella trasferta di Cagliari ed esce con una sconfitta per 3-2. I granata incappano nella terza sconfitta in fila in campionato e scivolano al nono posto della classifica sempre fermi a quota 11 punti. Questa sera scende in campo anche la Roma di Juric che gioca contro l'Inter ed essendo a 10 punti potrebbe superare il Toro. Il Cagliari invece raccoglie i primi tre punti in casa in questo campionato e si porta a quota 9.