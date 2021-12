Serie A, la classifica: il Torino sorpassa il Verona ed è nella parte sinistra

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A al termine delle partite del diciottesimo turno

Il Torino riesce a strappare 3 punti preziosi in casa contro il Verona e si porta a 25 punti in classifica dopo 18 partite. Una quota che vale il decimo posto per la formazione granata. La squadra gialloblù invece resta ferma a 23. Triplice sorpasso per il Toro, che in una sola giornata si lascia alle spalle anche Sassuolo e Bologna.