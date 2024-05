Serie A, la classifica: il Torino vince e si porta ad un punto dall’ottavo posto

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo le gare della domenica in cui si disputa la 36^ giornata

Il Torino ottiene tre punti molto preziosi sul campo del Verona grazie all'1-2 maturato dopo le reti di Swiderski, Savva e Pellegri. Per i granata questo successo vuol dire salire a quota 50 punti in classifica che valgono il nono posto al pari della Fiorentina (che però ha giocato due partite in meno dei granata). Ora il Toro e la Viola si trovano ad un solo punto dal Napoli ottavo che ieri ha perso contro il Bologna. Il Verona dopo questa sconfitta resta a 34 punti e dovrà ancora sudarsi la salvezza nelle prossime due giornate.