Serie A, la classifica: sorpasso del Bologna, il Toro chiude l’andata undicesimo

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo 19 giornate, al termine dunque del girone d'andata

Il Torino esce sconfitto di misura 1-0 dalla trasferta di San Siro contro l'Inter. I granata chiudono questo girone d'andata all'undicesimo posto con 25 punti in 19 partite. I nerazzurri invece volano in testa con 46 punti.

Nella giornata di oggi pareggi per 1-1 tra Verona e Fiorentina e anche lo stesso risultato per la sfida tra Roma e Sampdoria. I veronesi si portano a quota 24 mentre la viola sale a 32 come la Roma mentre i blucerchiati si portano a 20 punti.