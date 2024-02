Serie A, la classifica: la Lazio vince col Cagliari e sale a +5 sul Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo gli anticipi del sabato in cui si gioca la 24^ giornata

Ad aprire il sabato di Serie A ci ha pensato la sfida Cagliari-Lazio che si è conclusa 1-3. La formazione biancoceleste riesce così ad ottenere tre punti molto importanti in ottica lotta per l'Europa dal momento che si è portata in sesta posizione con 37 punti. I sardi restano invece fermi a quota 18 lunghezze, in piena zona retrocessione.