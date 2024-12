Serie A, la classifica: la Roma trionfa contro il Parma e raggiunge il decimo posto

Con Monza-Juventus si sono conclusi i match della domenica, valevoli per la 17ª giornata di Serie A. In attesa di Fiorentina-Udinese e Inter-Como, analizziamo gli esiti delle gare odierne. La Roma ha vinto con grande distanza in casa contro il Parma. I ragazzi di Ranieri con una grandissima prestazione si sono imposti per 5-0 contro la squadra di Pecchia. Successivamente a Venezia il gruppo di Di Francesco ha conquistato una vittoria importantissima contro il Cagliari di Nicola vincendo per 2-1. Nuovo successo anche per l'Atalanta di Gasperini che ha conquistato i 3 punti terminando il match contro l'Empoli con il risultato di 3-2. Infine Monza e Juventus si sono affrontate all'U-Power Stadium ed il match è terminato con la vittoria dei bianconeri per 2-1. A seguire la classifica aggiornata.