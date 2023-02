Serie A, la classifica: l’Atalanta batte la Lazio, biancocelesti sesti a +9 dal Toro

Come cambiano gli equilibri in Serie A al termine delle partite di questo sabato (11 febbraio) di campionato

Redazione Toro News

Si è aperto il sabato della 22esima giornata di Serie A: in campo Empoli e Spezia alle ore 15:00 allo stadio Carlo Castellani, una partita piena di episodi e recuperata dai padroni di casa all'ultimo, con il gol del pareggio messo a segno al minuto 94 da Vignato. Inizialmente lo Spezia si porta in vantaggio anche grazie alla superiorità numerica (rosso diretto a Parisi dopo aver parato quasi sulla linea un tiro), ma il doppio giallo a Esposito al 49' porta di nuovo le due squadre in parità numerica (dieci contro dieci) e l'Empoli prima riapre la partita con Cambiaghi al 71', poi la pareggia (2-2). Un punto a testa che permette alla formazione toscana, con 27 punti, di scavalcare momentaneamente la Juventus e il Monza, attualmente ferme a 26 punti; mentre lo Spezia con 19 punti resta in quartultima posizione, avvicinandosi alla Salernitana e staccando ancora un po' dal Verona terzultimo.

Anche la gara delle 18:00 tra Lecce e Roma finisce con un pareggio (1-1): all'autogol di Ibanez per il momentaneo vantaggio della formazione di casa, risponde Dybala su rigore. Il Lecce si porta così a quota 24 e sale al 14esimo posto in classifica, mentre la Roma, a quota 41, si posiziona momentaneamente al terzo posto, a pari punti con il Milan e l'Atalanta, entrambe le squadre uscite vincitrici rispettivamente contro Torino e Lazio.

Infine, vince l'Atalanta all'Olimpico contro la Lazio (0-2): Zappacosta e Hojlund regalano tre punti importanti alla Dea, che sale anch'essa a quota 41, a pari punti con Roma e Milan al terzo posto. Al contrario, i biancocelesti restano fermi a quota 39 e scendono così al sesto posto della classifica di Serie A, a +9 dal Torino di Ivan Juric.

Le partite di domenica, l'attenzione del Torino è rivolta prima a Udine e poi a Bologna — Alle ore 12:30 l'Udinese ospiterà il Sassuolo, neroverdi in 15esima posizione della classifica con 23 punti. La formazione friulana, invece, dista soltanto un punto dal Torino che, dopo aver perso (1-0) a San Siro contro il Milan, è fermo a quota 30. Dunque, qualora l'Udinese dovesse vincere alla Dacia Arena, si porta al settimo posto a +2 dai granata e a -7 dalla Lazio al sesto posto.

Lo stesso discorso fatto per l'Udinese, vale per il Bologna, che alle ore 15:00 scenderà in campo al Dall'Ara contro il Monza. Diversa è invece la situazione in classifica dei brianzoli, in undicesima posizione con 26 punti. Dunque, qualora sia l'Udinese che il Bologna dovessero vincere, il Torino scalerebbe addirittura in nona posizione.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda le altre due partite della domenica di Serie A: Juventus-Fiorentina e Napoli-Cremonese. Nel primo caso, né la vittoria dei bianconeri, né quella dei viola porterebbe a un altro sorpasso della formazione di Ivan Juric, ma soltanto a un avvicinamento (Juventus attualmente a 26 punti, Fiorentina a 24). Nel secondo caso, diversamente, qualsiasi risultato non tocca minimamente la situazione in classifica del Torino.