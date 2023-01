Serie A, la classifica: l’Empoli batte l’Inter e si porta a -1 dal Torino

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo i posticipi del lunedì della 19esima giornata

Nei due posticipi del lunedì, valevoli per la 19esima giornata del campionato di Serie A, arriva qualche sorpresa e una riguarda da vicino anche i granata. Verdetto a sorpresa nella sfida tra Inter e Empoli. Senza Skriniar, espulso per doppia ammonizione dopo 40', i nerazzurri perdono contro i prossimi avversari del Torino. L'Empoli vincendo 1-0 con gol di Baldanzi si porta così a -1 dai granata in vista della scontro di diretto con i granata. In giornata arriva anche il primo punto per Ballardini sulla panchina della Cremonese, ora a 1 punto dal penultimo posto della Sampdoria. La gara contro il Bologna finisce infatti 1-1: Okoreke apre le marcature dal dischetto, poi Chiriches con un autogol consente ai rossoblù di trovare un punto. Il Torino allunga quindi di 2 punti sul Bologna, ora distante 3 lunghezze.