Serie A, la classifica: l’Inter vince a Udine e si avvicina allo Scudetto. Toro 9°

La 31^ giornata del campionato di Serie A si conclude questa sera con la sfida tra Udinese e Inter in posticipo al lunedì sera. Il risultato finale vede i nerazzurri trionfare in rimonta 1-2 con il gol di Frattesi giunto all'ultimo respiro. Per la squadra di Inzaghi questa vittoria significa +14 sul Milan secondo e lo Scudetto che sembra avvicinarsi sempre di più. Il Torino, dopo la sconfitta nell'anticipo del sabato sera ad Empoli, si trova al nono posto della classifica con 44 punti, uno in più della Fiorentina decima (che però deve ancora recuperare la sfida contro l'Atalanta) e a -4 dal Napoli settimo.