Serie A, la classifica: l’Udinese vince a Firenze e si porta a +4 sul Torino

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A in seguito ai posticipi del lunedì che hanno chiuso il 17° turno

Il 17º turno di Serie A si è concluso quest’oggi con i due posticipi del lunedì. La prima partita odierna ha visto il successo dell’Udinese 1-2 sul campo della Fiorentina. Con questi tre punti i bianconeri salgono in classifica a 23 punti, quattro in più del Torino. La Viola invece resta bloccata a quota 31 che valgono il quinto posto.

In serata è poi arrivato il successo dell’Inter per 2-0 in casa contro il Como: ennesimo successo dei nerazzurri che si portano a tre punti dall’Atalanta prima della classe. Il Como invece rimane fermo a 15 lunghezze, appena una sopra la zona retrocessione. Il Toro con i suoi 19 punti rimane a +4 sul Cagliari e quindi sulla zona calda.