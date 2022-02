Serie A, la classifica: Salernitana-Spezia finisce 2-2

La classifica di Serie A al termine dell'ultima gara della 24^ giornata

2-2 tra Salernitana e Spezia: l'ultima gara valida per la 24^ giornata di Serie A, che vede protagonisti la doppietta di Verdi e i gol di Manaj e Verde, termina con un pareggio che regala 1 punto a due squadre che attualmente si trovano nella parte inferiore della classifica. Per il club campano, un punto è fondamentale per la sua corsa alla salvezza, mentre il club ligure si riconferma al 15^ posto, salendo a -1 dall'Udinese. Il Torino di Juric, dopo la sconfitta a Udine, rimane a metà classifica, al 10^ posto e con 32 punti totalizzati finora. In cima alla classifica, l'Inter conduce con 53 punti, con un punto di distanza da Napoli e Milan, secondi e terzi classificati.