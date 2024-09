Serie A, la classifica: si ferma la Juventus. Occasione sorpasso per il Toro

Sono terminate le gare in questo sabato di Serie A. Alle 15.00 ad aprire le danze è stato il match tra Como e Bologna finito con il risultato di 2-2: dopo il doppio vantaggio della squadra di Fabregas grazie all'autogol di Casale e a Cutrone, nel secondo tempo i rossoblù hanno agguantato il pareggio con le reti firmate da Castro ed Iling Jr. Alle 18.00 poi la Juventus è stata fermata dall'Empoli: al Castellani il match è finito 0-0, con i bianconeri che - in attesa dei match di domani - si sono portati ad 8 punti in testa alla classifica. Un'occasione per l'Inter e proprio per il Toro, che in caso di successo potrebbero confermarsi in vetta staccando i bianconeri di due punti. A chiudere il sabato di Serie A è stato il Milan, che ha sconfitto il Venezia con un netto 4-0: decisive sono state le reti di Theo Hernandez, Fofana, Pulisic ed Abraham.