Serie A, la classifica: Torino al settimo posto in graduatoria

Torna la Serie A dopo la sosta delle nazionali. Nel pomeriggio sono scese in campo Genoa-Bologna e Como-Parma. In Liguria la gara termina 2-2, mentre a Como si chiude sul pareggio per 1-1. Genoa a quota 6, felsinei a quota 9 a pari punti proprio con i comaschi. Ducali invece a quota sette punti. Il Milan vince faticando contro l'Udinese per 1-0 e si porta a quota 14 punti. La Juventus vince di misura contro la Lazio, a parti punti con il Napoli. Con i risultati maturati stasera il Torino resta al settimo posto.