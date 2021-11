Serie A, la classifica: Torino fermo a 14 punti, lo Spezia sale a 11

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra le Aquile e i granata

Il Torino cade in casa dello Spezia per 1-0 e torna dalla trasferta ligure con 0 punti in tasca. La squadra di Thiago Motta guadagna un successo importante in ottica salvezza, mentre per quella di Ivan Juric si tratta di una battuta d'arresto che blocca la scia del match contro la Sampdoria. Al momento il Torino rimane dodicesimo a 14 punti, lo Spezia sale a 11 accorciando le distanze dalla squadra di Juric e lasciando dietro di sé le posizioni della zona retrocessione. Si allontana solo di un punto l'Empoli rispetto alla scorsa giornata, che dopo il 2-2 con il Genoa sale a 16 punti.