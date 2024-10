Serie A, la classifica: Torino settimo prima della sosta nazionali

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A al termine della settima giornata

Si conclude la settima giornata di Serie A, che lascia ora spazio alla pausa nazionali. Nella giornata di oggi abbiamo visto un pareggio a reti bianche del Parma a Bologna, la vittoria di una Lazio molto in forma per 2-1 sull'Empoli, la Roma di Ivan Juric che a Monza si ferma sul 1-1 e infine la partita da cinema tra Fiorentina e Milan. I viola si sono imposti per 2-1 su un Milan che ha sbagliato due calici di rigore.